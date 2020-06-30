2020-06-30T10:33:09+03:00
Общество

Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Липецке за 2 часа

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет запустили в Липецке
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Жители города могут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом прямо до двери. Первое время СберМаркет в Липецке будет доставлять заказы из торговых сетей МETRO и «Ашан», позднее сервис подключит и другие крупные магазины города.

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 10 до 23 часов. Стоимость услуги составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие.

При заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

«Сегодня СберМаркет позволяет покупать онлайн продукты и товары первой необходимости уже в более 100 городах России. Благодаря нашему сервису жители имеют широкий выбор продуктов и могут быть уверены в их качестве. СберМаркет доставляет заказы день в день, в удобный двухчасовой интервал”, – говорит заместитель управляющего Липецким отделением ПАО Сбербанк Елена Иноземцева.

Сегодня сервис доступен в более 100 городах по всей стране, включая все города-миллионники.

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