30 Июнь 2020 2020-06-30T11:28:58+03:00

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Этим утром, 30 июня, в центре Липецка произошла серьезная авария. На пересечении улиц Первомайская и Горького столкнулись "ВАЗ" и "Рено". Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора.

На ролике видно, что обе машины разбиты. У иномарки и отечественного автомобиля повреждена передняя часть транспорта. По словам очевидцев, машины столкнулись лоб в лоб. И все из-за нарушения правил очередности проезда. Точную причину ДТП выяснят автоинспекторы. Также свидетели происшествия сообщили, что в аварии есть пострадавшие. Их состояние уточняется.

Сотрудники регионального УГИБДД просят липчан соблюдать правила дорожного движения. И помнить, что от этого зависят здоровье и жизни людей. В случае происшествия звонить на номер "112".

В Липецке лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Рено.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU