2020-06-30T12:31:27+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина поссорился с женой, напился и погнул дорожный знак

Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм"
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Мужчина после ссоры с женой повредил дорожный знак под ЛипецкомМужчина после ссоры с женой повредил дорожный знак под ЛипецкомФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Тербунский отдел полиции Липецкой области обратился представитель администрации сельсовета. В заявлении он указал, что в селе Тербуны кто-то повредил дорожный знак - по улице Строителей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, предполагаемого вандала нашли. Им оказался неработающий 56-летний местный житель. Подозреваемого задержали и доставили в отдел. Там мужчина рассказал, что в тот день поссорился с женой. Он напился, вышел на улицу и выместил стресс на первом, что попалось под руку. Это был дорожный знак.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ "Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах". Максимальное наказание - арест до 3 месяцев, либо до года исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 30 июня 2020 года составило 2393 человека
Коронавирус в Липецке, новости на 30 июня 2020 года: в июле откроются кафе, магазины и детские лагеря
Вода в фонтане Липецка на Петровском спуске позеленела
Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса
Под Липецком мужчина поссорился с женой, напился и погнул дорожный знак
В Липецке лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Рено"
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Липецке за 2 часа
В Липецке 8-летний мальчик упал с недостроенного частного дома
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 30 июня 2020 года: 38 новых случаев
Со среды из Липецка пустят автобусы в Сухоборье
В Липецке мопедиста госпитализировали после столкновения с "Ладой"
В Липецке парень погиб от удара током в душевой
В Липецке чуть не утонул 23-летний парень: у него свело ногу
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 29 июня 2020: почти половина заболевших из Липецка
Пробный ЕГЭ в Липецке прошел без школьников
В Липецке девушка не открыло окно парню, который влез к ней на 5 этаж – вызывали спасателей
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 июня 2020 года: выписали 38 человек
Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
В Липецке столкнулись ВАЗ и мотоцикл: легковушка разбита
В Липецкой области утонул 7-летний мальчик
В Липецке сбили двух 14-летних школьников на мотоцикле
Число новых зараженных коронавирусом в Липецке на 29 июня 2020 года: 39 человек с COVID-19
В Липецке от удара током погиб 17-летний парень
В Липецке девушка 2 месяца обворовывала магазины и продавала продукты
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 28 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Липецкой области скончался шестнадцатый пациент с коронавирусом
В Липецкой области коронавирус выявили еще у 39 человек на 28 июня
В Липецкой области из пруда достали тело ребенка