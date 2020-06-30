Под Липецком мужчина поссорился с женой, напился и погнул дорожный знак

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:31:27+03:00

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В Тербунский отдел полиции Липецкой области обратился представитель администрации сельсовета. В заявлении он указал, что в селе Тербуны кто-то повредил дорожный знак - по улице Строителей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, предполагаемого вандала нашли. Им оказался неработающий 56-летний местный житель. Подозреваемого задержали и доставили в отдел. Там мужчина рассказал, что в тот день поссорился с женой. Он напился, вышел на улицу и выместил стресс на первом, что попалось под руку. Это был дорожный знак.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ "Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах". Максимальное наказание - арест до 3 месяцев, либо до года исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU