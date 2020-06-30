2020-06-30T14:15:27+03:00
Общество

Вода в фонтане Липецка на Петровском спуске позеленела

В администрации считают, что хулиганы залили в чащу красящее вещество
Юлия КЛЮЕВА
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Хулиганы залили в фонтан Липецка красящее веществоХулиганы залили в фонтан Липецка красящее веществоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пострадал водный каскад на Соборной площади. Вода в чаше стала мутно-зеленой. В управлении главного смотрителя подозревают, что это дело рук хулиганов. Видимо, вредители залили вещество, из-за которого вода изменила цвет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, фонтан промывали недавно - 19 июня. Тогда специалисты меняли воды, чистили чащу. Против водорослей и для дезинфекции применяли альгицид и гипохлорит. Теперь придется снова делать ту же работу. Сначала очистить воду попробуют реагентами. Если не получится, оборудование почистят.

Отметим, что процедура не бесплатная. На то, чтобы заполнить резервуары и подготовить фонтан к запуску, нужно около 300 кубометром питьевой воды. Средства необходимы на оплату работ по чистке и наладке оборудования, покупку химикатов. Всего около 25 тыс. рублей.

Липчан просят не портить фонтаны и другие украшения города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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