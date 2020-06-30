Коронавирус в Липецке, новости на 30 июня 2020 года: в июле откроются кафе, магазины и детские лагеря

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:36:11+03:00

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В Липецкой области готовятся перейти к 3 этапу снятия ограничений по коронавирусу. Как сообщили в региональном оперштабе в этот вторник, 30 июня, это должно произойти в середине июля. Предполагается, что откроются все магазины и предприятия сферы услуг, общепита, образовательные учреждения, детские лагеря. Масочный режим сохранится. Кстати, на июль запланировано много мероприятий - День города, праздник выпускников "Липецкие зори", чемпионат по плаванию на открытой воде.

В настоящее время региион снимает 2 этап ограничений. Готовятся открыться ТЦ площадью до 800 кв.м, фитнес-клубы. Возобновляется уличная торговля. По словам главного санитарного врача области Владимира Бондарева, количество очагов распространения COVID-19 в семьях и на предприятиях снижается. Летальность снизилась до 0,43%. Уменьшилось и количество внебольничных пневмоний за неделю - на 9,11%. А число выздоровевших на 10% превышает заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU