«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением пункты проведения ЕГЭ-2020 в Липецкой области

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:47:05+03:00

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Провайдер предоставил доступ к сети передачи данных и оборудовал видеокамерами 34 пункта приема экзаменов. Также к системе контроля за проведением ЕГЭ подключен региональный центр обработки информации (РЦОИ), гдев режиме онлайн можно будет вести наблюдение за сдачей экзаменов. Оборудованиесмонтировано в аудиториях таким образом, чтобы в обзор попадали участники и организаторы экзаменов, а также процесс печати экзаменационных материалов.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Эпидемиологическая ситуация в стране внесла свои коррективы в процедуры проведения ЕГЭ. Количество аудиторий стало больше в связи с увеличением необходимого расстояния между участниками для соблюдения социальной дистанции.Это потребовало добавить количество камер.Мы со своей стороны предприняли все усилия, чтобы экзамены прошли в штатном режиме. “Ростелеком” с 2014 года организует видеонаблюдение для ЕГЭ. В этом году нами установлено 924 IP-камеры, проведены пусконаладочные работы оборудования за четыре дня до начала итоговых тестов. Сотрудники “Ростелекома” будут присутствовать на каждом экзаменационном пункте в процессе сдачи государственного экзамена для контроля за работой системы».

Обязательное условие при организации видеонаблюдения за ЕГЭ — защита персональных данных. Камеры устанавливаются так, чтобы наблюдатели не могли видеть содержание заполненных бланков регистрации и ответов, контрольно-измерительных материалов, а также персональные данные участников. Для сохранения конфиденциальности «Ростелеком» изолирует каналы передачи данных от любых открытых и закрытых сетей.

Видеонаблюдение от «Ростелекома» подойдет организациям любого масштаба. В зависимости от потребностей клиенты могут установить необходимое количество наружных и/или внутренних камер, есть также возможность взять оборудование в аренду или приобрести в рассрочку.

Узнать подробнее обуслуге можно на сайте компаниии по телефону горячей линии 8-800-200-3000.

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