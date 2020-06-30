Эпидемия коронавируса не напугала липчан – сотни тысяч пришли на голосование по поправкам в Конституцию РФ

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:02:32+03:00

Меньше чем за неделю в Липецкой области проголосовали 352 000 человек

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В избирательная комиссии рассказали, как проходит в Липецкой области голосование к поправкам в Конституцию. По данным ЦМК, на 30 июня в Липецкой области проголосовали 424 939 человек – это с учетом электронного голосования и по бюллетеням.

Многие люди просили проголосовать на дому, но и на участки не смотря на эпидемию пришли сотни тысяч людей.

– Есть вера у наших людей, что на участках надежные меры защиты, – пояснил председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов. – Они не боятся заразиться, потому что хорошо отработана профилактика.

Как сообщили в пресс-службе комиссии, в Липецкой области голосование проходит спокойно, нарушений пока нет. Наиболее активная явка ожидается 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU