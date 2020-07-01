Число зараженных коронавирусом в Липецке на 1 июля 2020 года: 37 человек за сутки

1 Июль 2020 2020-07-01T11:27:26+03:00

С начала эпидемии заразились уже 3816 человек

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Число зараженный коронавирусом в Липецке на 1 июля 2020 года составило 3816 человек. По данным оперативного штаба на утро, за сутки в регионе зарегистрировали 37 новых случаев COVID-19. Суточный показатель продолжает снижаться, днем раннее было 38 человек.

С учетом 2393 выздоровевших и 16 умерших, в Липецкой области в настоящее время активно заражены 1407 человек. Более 1000 получают лечение на дому, так как переносят вирус в легкой форме.

Помимо пациентов с диагнозом «Коронавиурсная инфекция» в больницах все еще остаются около 500 человек с подозрением на выделение вируса. Если ситуация не ухудшится, в середине лета в Липецкой области перейдут к 3 этапу снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU