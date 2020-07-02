ДТП под Липецком с большегрузами: один водитель погиб на месте, другой в больнице
За минувшие двое суток автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 7 285 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-сужбы регионального УГИБДД, 14 водителей сели за руль пьяными. Не пристегнулись 88 человек. Водители 6 632 раза превысили скорость. Также зафиксирована 51 авария, где никто из людей не пострадал.
Во вторник, 30 июня, на улице Московская в Липецке 23-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по светофору. Юную липчанку с травмой госпитализировали.
На трассе Оре-Тамбов вылетел с дороги "Рено". 56-летняя женщина не справилась с управлением. Ее госпитализировали с травмами.
В тот же день в Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов КамАЗ перевернулся и вылетел на встречку. Там он врезался в грузовик МАЗ. 59-летний водитель первого большегруза погиб на месте. 30-летнего мужчину, управляющего МАЗ, доставили в больницу.
А в Липецке столкнулись иномарка и большегруз. ДТП случилось на кольце в районе улиц Катукова и Стаханова. Никто из участников не пострадал. Кульминационный момент аварии попал в объектив видеорегистратора.
ДТП в Липецке: иномарка и КамАЗ.vk.com/myregion48
Накануне, 1 июля, на улице Вавилова в Липецке 29-летний мужчина за рулем "Мицубиси" сбил 9-летнего велосипедиста. Медики оказали мальчику помощь и отпустили.
А в Становлянском районе перевернулась "Газель". Травмы получила 61-летняя пассажирка машины.
ИСТОЧНИК KP.RU