ДТП под Липецком с большегрузами: один водитель погиб на месте, другой в больнице

2 Июль 2020 2020-07-02T10:06:16+03:00

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За минувшие двое суток автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 7 285 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-сужбы регионального УГИБДД, 14 водителей сели за руль пьяными. Не пристегнулись 88 человек. Водители 6 632 раза превысили скорость. Также зафиксирована 51 авария, где никто из людей не пострадал.

Во вторник, 30 июня, на улице Московская в Липецке 23-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по светофору. Юную липчанку с травмой госпитализировали.

На трассе Оре-Тамбов вылетел с дороги "Рено". 56-летняя женщина не справилась с управлением. Ее госпитализировали с травмами.

В тот же день в Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов КамАЗ перевернулся и вылетел на встречку. Там он врезался в грузовик МАЗ. 59-летний водитель первого большегруза погиб на месте. 30-летнего мужчину, управляющего МАЗ, доставили в больницу.

А в Липецке столкнулись иномарка и большегруз. ДТП случилось на кольце в районе улиц Катукова и Стаханова. Никто из участников не пострадал. Кульминационный момент аварии попал в объектив видеорегистратора.

ДТП в Липецке: иномарка и КамАЗ.vk.com/myregion48

Накануне, 1 июля, на улице Вавилова в Липецке 29-летний мужчина за рулем "Мицубиси" сбил 9-летнего велосипедиста. Медики оказали мальчику помощь и отпустили.

А в Становлянском районе перевернулась "Газель". Травмы получила 61-летняя пассажирка машины.

ИСТОЧНИК KP.RU