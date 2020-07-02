Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 2 июля 2020 года: скончалась 73-летняя пенсионерка

2 Июль 2020 2020-07-02T11:30:03+03:00

В Липецкой области умер 17-ый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Липецке на 2 июля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 2 июля 2020 года увеличилось. В этот четверг в региональном оперативном штабе сообщили о 17 смерти с диагнозом COVID-19. Скончалась пожилая женщина.

73-летняя пенсионерка проживала в Липецке. Она лежала в больнице с двусторонней пневмонией, которую вызвала коронавирусная инфекция.

- Медицинская помощь оказывалась женщине в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России, - прокомментировали в региональном оперштабе.

У липчанки была тяжелая патология сердечо-сосудистой системы. Внебольничная пневмония тоже имела тяжелое течение. Медики констатировали смерть на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

Напомним, что за время пандемии инфекцию выявили у 3 852 жителей региона. Выздоровели более 2 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU