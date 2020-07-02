Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 2 июля 2020 года: скончалась 73-летняя пенсионерка
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 2 июля 2020 года увеличилось. В этот четверг в региональном оперативном штабе сообщили о 17 смерти с диагнозом COVID-19. Скончалась пожилая женщина.
73-летняя пенсионерка проживала в Липецке. Она лежала в больнице с двусторонней пневмонией, которую вызвала коронавирусная инфекция.
- Медицинская помощь оказывалась женщине в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России, - прокомментировали в региональном оперштабе.
У липчанки была тяжелая патология сердечо-сосудистой системы. Внебольничная пневмония тоже имела тяжелое течение. Медики констатировали смерть на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.
Напомним, что за время пандемии инфекцию выявили у 3 852 жителей региона. Выздоровели более 2 400 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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