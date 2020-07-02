Липчан приглашают на закрытие 20 сезона драматического театра на Соколе

2 Июль 2020 2020-07-02T12:50:58+03:00

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В эту субботу, 4 июля, состоится закрытие 20 театрального сезона Липецкого драматического театра на Соколе. Мероприятие пройдет в онлайн-формате в официальной группе театра Вконтакте. Начало в 18.00. Запись оставят до конца дня 6 июля.

- Мы вместе вспомним важные события и премьеры завершившегося сезона, артисты театра порадуют вас новым выпуском капустника, работа над которым продолжалась весь июнь, - рассказали "КП-Липецк" в пресс-службе.

Кстати, в театре намечается две премьеры – "Как боги" по пьесе Юрия Полякова и "Алиса в стране Чудес" по сказке Льюиса Кэрролла. А также "Конек-горбунок" по сказке Петра Ершова и "Женя, Женечка и Катюша" по мотивам повести Булата Окуджавы "Будь здоров, школяр".

В новом сезоне театр планирует участвовать в федеральной программе "Большие гастроли". Артисты должны поехать в Калининград. Также липчане выступят на театральных фестивалях Москвы, Рязани, Орла и Смоленска.

Открытие 21 театрального сезона запланировано на сентябрь. А пока коллектив театра будет наслаждаться отпуском.

ИСТОЧНИК KP.RU