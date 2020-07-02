Под Липецком ищут мужчину, пропавшего в июне

2 Июль 2020 2020-07-02T13:07:19+03:00

Информации о местонахождении липчанина нет с 19 июня

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В Липецкой области почти месяц назад пропал мужчина. 37-летнего Пенлюдина Алексея Валерьевича из Ельца ищут с 19 июня. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые с сединой, глаза серые.

Был одет: красная футболка, черные трико, красные кроссовки.

С собой: бордовая спортивная сумка, черная сумка через плечо.

Просьба ко всем, кто видел Алексея Пенлюлина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры. Или позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU