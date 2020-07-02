2020-07-02T15:33:14+03:00
Происшествия

На сотрудницу администрации Липецкой области завели уголовное дело

По версии следствия, чиновница выделила своей некоммерческой организации 1,7 млн рублей из бюджета
Юлия КЛЮЕВА
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Следственный отдел по Советскому округу Липецка возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы областного управления внутренней политики. Материалы поступили в Следственный комитет из прокуратуры региона. Женщину подозревают в преступлении по ч.1 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, сотрудница фактически руководила автономной некоммерческой организацией. Она знала, что АНО не получит субсидий из региональной казны из-за задолженности по зарплате. Тогда подозреваемая сказала директору организации подготовить справки, мол, зарплату платят в срок. После на комиссии решили выделить АНО 1,7 млн субсидии. Кстати, липчанка тоже была в составе комиссии.

- Следствие считает, что действия госслужащей подорвали авторитет органов власти, привели к выделению субсидии при отсутствии предусмотренных законом оснований, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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