В пятницу 7 улиц Липецка останутся без света, 37 - без воды

2 Июль 2020 2020-07-02T17:52:46+03:00

В пятницу в Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В пятниницу, 3 июля, в Липецке ожидается отключение электричества и воды. С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители домов №21 и 35 по улице Кирова. На это же время электроэнергию отключат в частном секторе Сырского Рудника: улицы Жактовская, Рудничная, Техническая, Прудная, Чкалова, Кирова.

В этот же день некоторым липчанам отключат воду. С 9 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Северный Рудник, Кузьминская. Воду можно будет набрать у дома №3а по улице Кузьминская.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители дома №68 по улице Семашко. Воду будут подвозить к дому.

На этот же период времени воду отключат по улице Юношеская, 18, 18а-18г, 20, 20а, 21-44, 44а, 44б, 45, 47, ст. 47, 49, 49а. Подвоз воды - к дому №43.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Ильича, 31, 31а, 31а/1. В частном секторе: улицы Театральный 1-й переулок, Театральный 2-й переулок, переулок Лесной; 2-Лесной; Садовой; Моторный; 2-й Моторный; Линейный; Парковый; Стандартный; Сосновый; Спортивный, Ильича, улица Краснодонская; Зеленая; Ильича; Спортивная; Кошевого; Севастопольская; Матросова; Панфилова; Докучаева; Украинская; Социалистическая; Целинная; Цимлянская; Партизанская; Новоселов; Лобачевского; Ковалевской; Спартака. Подвоз воды к дому №48а по улице Кошевого.

Дополнительную информацию об отключениях липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU