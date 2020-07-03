2020-07-03T09:55:26+03:00
Общество

В Липецке начинается ЕГЭ: выпускники сдают географию, литературу и информатику

Экзамены стартуют в 10.00
Юлия КЛЮЕВА
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В эту пятницу, 3 июля, в Липецкой области стартовал основной этап ЕГЭ. Выпускники сдают экзамены по геогрефии, литературе, информацике и ИКТ. Начало в 10.00. Госэкзамены продлятся до 8 августа.

ЕГЭ по географии планируют сдавать 128 школьников. По литературе - 260. По информатике и ИКТ - 499. Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования, на географию отводится 3 часа. На литературу и информатику - 3 часа 55 минут. Организованы 12 пунктов проведения экзамена.

ЕГЭ планируют сдавать в этом году 5 300 человек. Около 360 из них - выпускники прошлых лет. В пунктах проведения экзамена должны соблюдать санитарные нормы. В аудитории не более 15 человек, по одному за партой, социальная дистанция между людьми в 1,5 метра. Маски предложат по желанию. На входе ребятам обработают руки антисептиком, измерят температуру. Педагогы должны быть на экзамене в масках и перчатках.

Напомним, что во всех кабинетах будут стоять камеры. За ходом экзаменов будут следить в ситуационно-информационном Центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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