2020-07-03T09:47:04+03:00
Происшествия

В Липецке в ДТП с иномарками погиб мужчина

Авария произошла вечером на улице Ибаррури [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В ДТП в Липецке погиб пассажирВ ДТП в Липецке погиб пассажирФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1 976 нарушений правил дорожного движениия. 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 33 человека не пристегнулись. 1 681 раз автомобилисты превысили скорость. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, произошло 27 аварий,в которых никто не пострадал.

В ДТП в Липецке погиб мужчина.vk.com/myregion48

Но случались и более серьезные ДТП. Накануне, 2 июля, на улице Ибаррури в Липецке столкнулись "Опель" и "Рено". Погиб 36-летний пассажир второй иномарки. Другого человека, находившегося в салоне, госпитализировали. Предварительная причина ДТП - выезд на встречку.

В тот же день в Чаплыгине столкнулись ВАЗ-2115 и 50-летний велосипедист. Последнего с травмами доставили в больницу. Там медики оказали ему помощь и отпустили домой. Еще одна авария произошла в областном центре на улице Космонавтов. Там лоб в лоб столкнулись автомобили.

В Липецке на улице Космонавтов лоб в лоб столкнулись автомобили.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Недострой на проспекте 60-летия СССР в Липецке продадут с торгов
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 3 июля 2020 года: COVID-19 подтвердился у 36 человек
Утром в Липецке эвакуировали автовокзал
В Липецке в ДТП с иномарками погиб мужчина
В Липецке начинается ЕГЭ: выпускники сдают географию, литературу и информатику
Под Липецком со дна реки подняли тело мужчины
В пятницу 7 улиц Липецка останутся без света, 37 - без воды
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 2 июля 2020 года составило 2 414 человек
Сезон летних промовкладов открыл Сбербанк
На сотрудницу администрации Липецкой области завели уголовное дело
Под Липецком ищут мужчину, пропавшего в июне
Липчан приглашают на закрытие 20 сезона драматического театра на Соколе
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 2 июля 2020 года: скончалась 73-летняя пенсионерка
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Липецке: 20,39% жителей против
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 июля 2020 года: 36 новых случаев
ДТП под Липецком с большегрузами: один водитель погиб на месте, другой в больнице
Голосование по поправкам в Конституцию РФ: более 78% липчан проголосовали "за"
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 1 июля 2020 года: 37 человек за сутки