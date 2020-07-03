В Липецке в ДТП с иномарками погиб мужчина

3 Июль 2020 2020-07-03T09:47:04+03:00

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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1 976 нарушений правил дорожного движениия. 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 33 человека не пристегнулись. 1 681 раз автомобилисты превысили скорость. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, произошло 27 аварий,в которых никто не пострадал.

В ДТП в Липецке погиб мужчина.vk.com/myregion48

Но случались и более серьезные ДТП. Накануне, 2 июля, на улице Ибаррури в Липецке столкнулись "Опель" и "Рено". Погиб 36-летний пассажир второй иномарки. Другого человека, находившегося в салоне, госпитализировали. Предварительная причина ДТП - выезд на встречку.

В тот же день в Чаплыгине столкнулись ВАЗ-2115 и 50-летний велосипедист. Последнего с травмами доставили в больницу. Там медики оказали ему помощь и отпустили домой. Еще одна авария произошла в областном центре на улице Космонавтов. Там лоб в лоб столкнулись автомобили.

В Липецке на улице Космонавтов лоб в лоб столкнулись автомобили.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU