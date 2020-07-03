Утром в Липецке эвакуировали автовокзал

3 Июль 2020 2020-07-03T10:25:13+03:00

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Этим утром, 3 июля, в Липецке эвакуировали автовокзал на проспекте Победы. По информации пресс-службы регионального УМВД России, в здании граждане заметили чемодан. Рядом с ним никого из людей не было.

Бдительные липчане тут же обратились к администрации вокзала. Те вывели людей на улицу и вызвали полицию. Сотрудники органов незамедлительно прибыли на место. Но, как оказалось, повода для беспокойства не было. Чемодан принадлежал одному из пассажиров. Мужчина отошел от него ненадолго. Так совпало, что в этот момент на одиноко стоящий чемодан и отреагировали липчане.

Работа автовокзала восстановлена. Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Либо в полицию по номеру "02".

ИСТОЧНИК KP.RU