Недострой на проспекте 60-летия СССР в Липецке продадут с торгов

3 Июль 2020 2020-07-03T11:01:06+03:00

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Недостроенный гостинично-развлекательный комплекс на проспекте 60-летия СССР продадут с публичных торгов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Арбитражного суда. Напомним, недострою уже более 15 лет.

Управление имущественных и земельных отношений подали иск к акционерному обществу. Представители требуют изъять долгострой. Управление заключило с обществом договор аренды в 2017 году. Согласно документу, комплекс должны были достроить к 2020 году. Но уже в 2018 году стало ясно, что никаких работ на участке не ведется. В 2019 году договор расторгли через суд. А здание, готовность которого лишь 14%, так и осталось на месте. Кстати, срок действия разрешения на его строительство истек в 2016 году.

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования управления. Объект пустят с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU