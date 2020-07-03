МЧС предупреждает: в Липецк и область приходит аномальная жара

3 Июль 2020 2020-07-03T12:40:07+03:00

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В выходные и на следующей неделе в Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление. Спасатели предупреждают липчан об аномальной жаре. С 4 по 8 июля среднесуточные температуры воздуха составят 24-27 градусов выше ноля. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, это на 7-8 градусов выше средних многолетних значений.

В жаркую погоду лучше не выходить на улицу с 11.00 до 17.00, когда солнце максимально активно. Лучше носить светлую одежду из натуральных тканей, легкий головной убор. С собой иметь бутылочку с негазированной минеральной водой.

Чтобы защитить организм об обезвоживания, следует больше пить - 1,5-3 литра жидкости в день. При этом не стоит пить в самую жаркую часть дня - только небольшими глотками раз в полчаса. Пить следует утром, вечером или ночью. Так организм сможет запасти влагу в тканях. От алкоголя лучше воздержаться, как и от сладких газировок. Последние замедляют обменные процессы организма.

ИСТОЧНИК KP.RU