В липецком Фонде капремонта новый гендиректор

3 Июль 2020 2020-07-03T13:46:42+03:00

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В Фонде капремонта Липецкой области появился генеральный директор. На эту должность назначили Елену Бабикову. Соответствующий приказ подписали в региональном управлении ЖКХ.

Елена Бабикова родилась в 1975 году в Грязях. Работала на новолипецком комбинате, была заместителем МУП "ЛиСА", заместителем директора "Липецкоблводоканала". В Фонд капремонта пришла в 2019 году. Работала первым заместителем. С марта этого года исполняла обязанности гендиректора. У Бабиковой два высших образования. Прошла несколько курсов по повышению квалификации.

Чтобы стать директором Фонда, Елена Бабикова прошла экзамен-тест в формате онлайн, а затем собеседование с комиссией. Такая процедура проводится в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU