2020-07-03T13:46:42+03:00
Общество

В липецком Фонде капремонта новый гендиректор

Его возглавила Елена Бабикова
Юлия КЛЮЕВА
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Фото пресс-службы Фонда капремонта Липецкой областиФото пресс-службы Фонда капремонта Липецкой областиФото: с сайта
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В Фонде капремонта Липецкой области появился генеральный директор. На эту должность назначили Елену Бабикову. Соответствующий приказ подписали в региональном управлении ЖКХ.

Елена Бабикова родилась в 1975 году в Грязях. Работала на новолипецком комбинате, была заместителем МУП "ЛиСА", заместителем директора "Липецкоблводоканала". В Фонд капремонта пришла в 2019 году. Работала первым заместителем. С марта этого года исполняла обязанности гендиректора. У Бабиковой два высших образования. Прошла несколько курсов по повышению квалификации.

Чтобы стать директором Фонда, Елена Бабикова прошла экзамен-тест в формате онлайн, а затем собеседование с комиссией. Такая процедура проводится в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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