2020-07-03T14:54:28+03:00
Происшествия

Липецкий чиновник купил жилье для детей-сирот на 7 млн дороже реальной стоимости

В Липецке на него завели уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкого чиновника обвиняют в превышении служебных полномочийЛипецкого чиновника обвиняют в превышении служебных полномочийФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОБУ "ЭКЖИЛФОНД". Его обвинают в преступлении по ч.3 ст.285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия". А именно, при закупке квартир для детей-сирот.

По данным следствия, с августа по ноябрь 2017 года учреждение приобрело для сирот и оставшихся без попечения родителей детей 29 квартир. Обвиняемый в электронных аукционах ограничивал круг претендентов на госконтракт. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в итоге стоимость жилья превышала до 700 тыс. рублей за квартиру. А общая сумма ущерба региональному бюджету составила почти 7 млн рублей.

Кстати, экс-директор учреждения отказался от дачи показаний. Вину свою не признал. Материалы уголовного дела составляют 94 тома. Их направили для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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