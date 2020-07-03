2020-07-03T16:33:37+03:00
Общество

В Липецке наказали 49 водителей, работающих без масок

А 23 липчанам придется заплатить штраф
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суды наказали липецких водителей автобусов. 49 работников вышли в рейсы без медицинских масок. Дела по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации" начали поступать в суды с середины мая. К этой пятницу, 3 июля, таких дел уже 67. Из них 49 рассмотрели, 3 возвратили.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 23 водителя заплатят от 1 до 2 тыс. рублей штрафа. Еще 26 вынесли предупреждение. При назначении наказаний суд учитывал несколько обстоятельств - личность правонарушителей, в какой период ограничений водитель попался без маски. Если во время полного действия ограничений, то липчанам штрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке в пруду на 3 участке утонул мужчина
Дорогу к Центральному пляжу отремонтируют за 55,7 млн рублей
В Липецке наказали 49 водителей, работающих без масок
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 июля 2020 года составило 2 473 человека
Липецкий чиновник купил жилье для детей-сирот на 7 млн дороже реальной стоимости
В липецком Фонде капремонта новый гендиректор
МЧС предупреждает: в Липецк и область приходит аномальная жара
Недострой на проспекте 60-летия СССР в Липецке продадут с торгов
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 3 июля 2020 года: COVID-19 подтвердился у 36 человек
Утром в Липецке эвакуировали автовокзал
В Липецке в ДТП с иномарками погиб мужчина
В Липецке начинается ЕГЭ: выпускники сдают географию, литературу и информатику
Под Липецком со дна реки подняли тело мужчины
В пятницу 7 улиц Липецка останутся без света, 37 - без воды
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 2 июля 2020 года составило 2 414 человек
Сезон летних промовкладов открыл Сбербанк
На сотрудницу администрации Липецкой области завели уголовное дело
Под Липецком ищут мужчину, пропавшего в июне
Липчан приглашают на закрытие 20 сезона драматического театра на Соколе
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 2 июля 2020 года: скончалась 73-летняя пенсионерка
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Липецке: 20,39% жителей против
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 июля 2020 года: 36 новых случаев
ДТП под Липецком с большегрузами: один водитель погиб на месте, другой в больнице
Голосование по поправкам в Конституцию РФ: более 78% липчан проголосовали "за"
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 1 июля 2020 года: 37 человек за сутки