В Липецке наказали 49 водителей, работающих без масок

3 Июль 2020 2020-07-03T16:33:37+03:00

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Суды наказали липецких водителей автобусов. 49 работников вышли в рейсы без медицинских масок. Дела по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации" начали поступать в суды с середины мая. К этой пятницу, 3 июля, таких дел уже 67. Из них 49 рассмотрели, 3 возвратили.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 23 водителя заплатят от 1 до 2 тыс. рублей штрафа. Еще 26 вынесли предупреждение. При назначении наказаний суд учитывал несколько обстоятельств - личность правонарушителей, в какой период ограничений водитель попался без маски. Если во время полного действия ограничений, то липчанам штрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU