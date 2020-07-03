2020-07-03T18:05:57+03:00
Общество

Дорогу к Центральному пляжу отремонтируют за 55,7 млн рублей

На участке произойдут большие изменения
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке обновят дорогу к Центральному пляжуВ Липецке обновят дорогу к Центральному пляжуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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К этой осени в Липецке обещают привести в порядок дорогу к Центральному пляжу. Заключен контракт, в рамках которого подрядчик уложит асфальт на участке от съезда с Петровского моста до улицы Маяковского. Обновится более 2 км дороги. Также покрытие восстановят в районе Нижнего парка.

По информации пресс-службы мэрии, стоимость контракта 55,7 млн рублей. Подрядчик должен заменить более 22 тыс. кв.м асфальта, уложить 2 слоя - выравнивающий и верхний. А также организовать тротуар в районе подземного перехода до пляжа. Оборудовать у воды посадочные площадки и заездные карманы. А со стороны улицы Маяковского создать разворотное кольцо для автобусов. Планируется продлить маршрут общественного транспорта до этого пункта.

На объект подрядчик зайдет на следующей неделе. Стартуют подготовительные работы. В ближайшие недели рабочие возьмутся за устройство пешеходных зон вдоль пляжа, ремонт асфальта у "Фрегата". Там появятся фонари. А территорию кафе осветит мачтовый прожектор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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