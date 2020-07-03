В Липецке в пруду на 3 участке утонул мужчина
Этим вечером, 3 июля, в Липецке произошла трагедия. На пруду в районе 3 участка утонул мужчина. Как сообщили "КП-Липецк" очевидцы происшествия, ему было 45 лет. Мужчина в нетрезвом состоянии решил искупаться. Он доплыл до противоположного берега водоема, но обратно вернуться не смог. Силы покинули его где-то на середине пруда. Он утонул.
В Липецке в пруду утонул мужчинаФото: Юлия КЛЮЕВА
Тело несчастного подняли со дна водолазы. А прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Они опрашивают свидетелей, выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, что во время купания нужно соблюдать несколько простых правил. Плавать только в оборудованных для этого местах. И ни в коем случае не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения.
В Липецке в пруду на 3-ем участке утонул мужчина.
В Липецке в пруду утонул мужчинаФото: Юлия КЛЮЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU