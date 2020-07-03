В Липецке в пруду на 3 участке утонул мужчина

3 Июль 2020 2020-07-03T20:32:28+03:00

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Этим вечером, 3 июля, в Липецке произошла трагедия. На пруду в районе 3 участка утонул мужчина. Как сообщили "КП-Липецк" очевидцы происшествия, ему было 45 лет. Мужчина в нетрезвом состоянии решил искупаться. Он доплыл до противоположного берега водоема, но обратно вернуться не смог. Силы покинули его где-то на середине пруда. Он утонул.

В Липецке в пруду утонул мужчинаФото: Юлия КЛЮЕВА

Тело несчастного подняли со дна водолазы. А прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Они опрашивают свидетелей, выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что во время купания нужно соблюдать несколько простых правил. Плавать только в оборудованных для этого местах. И ни в коем случае не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения.

В Липецке в пруду на 3-ем участке утонул мужчина.

В Липецке в пруду утонул мужчинаФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU