Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 4 июля 2020 года составило 18 человек
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 4 июля 2020 года, к сожалению, увеличилось. В эту субботу в региональном оперштабе сообщили о 18 смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Спасти не удалось 69-летнюю пенсионерку из Тербунского района.
COVID-19 вызвал у несчастной тяжелую двустороннюю пневмонию. Течение болезни осложнялось и патологией сердечно-сосудистой системы. Липчанка получала медицинскую помощь в полном объеме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России. Но спасти ее не удалось. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности врачи констатировали смерть.
В администрации региона выражают соболезнования родным и близким. Напомним, что всего в регионе коронавирус выявили у 3 923 человек. Более 2400 жителей области выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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