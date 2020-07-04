Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 4 июля 2020 года составило 18 человек

4 Июль 2020 2020-07-04T11:40:07+03:00

Еще один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Липецке на 4 июля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 4 июля 2020 года, к сожалению, увеличилось. В эту субботу в региональном оперштабе сообщили о 18 смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Спасти не удалось 69-летнюю пенсионерку из Тербунского района.

COVID-19 вызвал у несчастной тяжелую двустороннюю пневмонию. Течение болезни осложнялось и патологией сердечно-сосудистой системы. Липчанка получала медицинскую помощь в полном объеме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России. Но спасти ее не удалось. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности врачи констатировали смерть.

В администрации региона выражают соболезнования родным и близким. Напомним, что всего в регионе коронавирус выявили у 3 923 человек. Более 2400 жителей области выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU