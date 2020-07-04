2020-07-04T11:32:36+03:00
Общество

Под Липецком ищут 17-летнюю девушку

О местонахождении подростка ничего не известно со 2 июля
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области пропал подростокВ Липецкой области пропал подростокФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области пропала молодая девушка. Уже более суток 17-летняя Бельских Майя Васильевна не появляется дома в Усманском районе. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", в четверг 2 июля она ушла из дома в районе улицы Крупской села Октябрьское около 23.00. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приветы: на вид 18 лет, рост 167 сантиметров, темные волосы покрашены в гранатовый цвет, стрижка "каре".

Была одета: зеленый топик, джинсовые шорты, светлые балетки.

Просьба ко всем, кто видел Майю Бельских или знает, где она может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, почта: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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