МЧС предупреждает о грозе, сильном ветре и до +35 градусов в Липецке

4 Июль 2020 2020-07-04T16:32:45+03:00

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На Липецкую область надвигается непогода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. В ближайшие 1-4 часа этой субботы, 4 июля, и с сохранением в течение ночи ожидается гроза. Порывы южного ветра могут достигнуть 15-17 м/с.

Одновременно с грозами спасатели предупреждают липчан об аномальной жаре. Опасное метеорологические явление ожидается 4 июля примерно до 17.00 и в воскресенье, 5 июля, с 15.00 до 17.00. Воздух в регионе может прогреться до +35 градусов и выше.

При этом по данным Росгидрометцентра, в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. Днем южный ветер сменится северным. Ночью до 21 градуса тепла. Атмосферное давление без существенных изменений - 745 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU