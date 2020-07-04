4 Июль 2020 2020-07-04T16:30:47+03:00

А на Тамбовской трассе столкнулись иномарки [видео]

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Этим утром, 4 июля, в Липецке произошла авария. В районе Октябрьского моста со стороны ЛТЗ столкнулись "Волга" и велосипед. На место происшествия стянулись автоинспекторы и скорая помощь.

В Липецке в ДТП с "Волгой" велосипедист сломал ногу.vk.com/myregion48

Как стало известно "КП-Липецк", за рулем двухколесного транспорта находился 54-летний мужчина. Его доставили в больницу. У липчанина оказался перелом голени.

- Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - прокомментировали ДТП в пресс-службе регионального УМВД России.

Еще одна авария случилась на Тамбовской трассе. Там столкнулись "Фольксваген" и "Фиат". Обе иномарки сильно разбиты. От удара их отбросило по разные стороны проезжей части. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Под Липецком столкнулись "Фольксваген" и "Фиат".vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU