В выходные под Липецком утонули 2 мужчин

6 Июль 2020 2020-07-06T12:31:55+03:00

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За минувшие выходные в Липецке и области спасли 3 человек. В селе Карамышево Грязинского района в реке Воронеж едва не утонули девушки - 21 и 24 года. Спасатели вовремя пришли на помощь и доставили несчастных на берег. Аналогичное происшествие случилось в районе пляжа НЛМК областного центра. Там спасли 28-летнего парня.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, не обошлось без погибших. Со дна водоема в селе Баловнево Данковского района подняли тело 40-летнего мужчины. А в селе Карамышево Грязинского района утонул 34-летний мужчина.

Спасатели напоминают, что в ближайшие дни в регионе сохранится аномальная жара. Липчан просят быть осторожнее и соблюдать правила пребывания на солнце, а также правила поведения вблизи водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU