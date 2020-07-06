2020-07-06T18:22:57+03:00
Общество

Во вторник 5 улиц Липецка останутся без горячей воды, еще 10 - без холодной

На сетях запланированы ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 7 июля, некоторые липчане останутся без горячей и холодной воды. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", в районе Сырского Рудника запланирован ремонт теплотрассы. Из-за этого с 9 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат по адресам: улица Геологическая, 7; Детская, 15, 17; Металлистов, 4а-4г; Ударников, 8/1-8/3, 9, 10, 10а, 12а; Юношеская, 10-12, 14, 16, 18, 19, 23, 23а.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители домов №88, 90, 92, 94, 94б, 96а по улице Космонавтов. Воду подвезут к дому №90.

На аналогичный период времени краны пересохнут по адресам: улица Доватора, 3а, 5а, 7-9, 4, 4а, 4б, 5-6а; Папина, 7, 9, 11а, 13, 15, 17а; Хмельницкого, 2-4, 3а, 6, 8, 10; Айвазовского, 7; проспект Победы, 18, 20, 20б, 70б, 22, 22а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 7, 7а, 5/2, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15. А также по улице Юношеская, 18, 18а-18г, 20, 20а, 21-44, 44а, 44б, 45, 47, 49, 49а. Воду подвезут к дому №18.

Также с 10 утра до 5 часов вечера без воды останутся жители домов №3 и 5 по улице Ленина, а также №2 по улице Зегеля. Подвоз воды - Ленина, 3.

По вопросам об отключениях обращаться по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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