Под Липецком "Киа" врезался в столб: погибла 24-летняя девушка

7 Июль 2020 2020-07-07T09:47:52+03:00

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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 874 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 человек сели пьяными за руль. Еще 28 не пристегнулись ремнями безопасности. 2 541 раз водители превысили скорость. Произошло 13 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 6 июля на Московском шоссе в Ельце сбили 18-летнего парня. За рулем "Фольксвагена" находилась 29-летняя женщина. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

В тот же день в Усманском районе в селе Крутченская Байгора "Лада-Гранта" вылетела в кювет и перевернулась. 34-летний водитель не справился с управлением. Он получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили.

А в Задонском районе произошла трагедия. На трассе "Дон" 33-летний водитель "Киа" врезался в столб. Его доставили в больницу с различными травмами. Его 24-летняя пассажирка погибла на месте. Иномарка превратилась в груду металла. Предварительная причина аварии - высокая скорость.

Еще одно ДТП случилось в областном центре на перекрестке улиц Терешковой и Космонавтов. Там столкнулись пассажирский автобус и легковушка.

ДТП в Липецке: столкнулись автобус и легковушка.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU