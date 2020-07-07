Под Липецком мальчишки заплыли далеко от берега и начали тонуть

7 Июль 2020 2020-07-07T13:27:36+03:00

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В минувший понедельник, 6 июля, на пляже НЛМК в Липецке едва не утонули 3 человека. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, 22-летний парень заплыл далеко от берега. Силы покинули его и он начал звать на помощь. К счастью, спасатели тут же отреагировали на сигнал и вытащили несчастного из воды. Сотрудники управления также доставили на берег 30-летнего мужчину и 33-летнего. Им оказали медицинскую помощь, а затем провели профилактическую беседу по правилам поведения на воде.

В тот же день в Данкове мальчишки 12-лет купались в водоеме. Ребята уплывали все дальше от берега и думали, что смогут вернуться обратно. Однако, если бы не спасатели, могло случиться непоправимое. Они доставили детей на сушу. Мальчикам оказали первую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU