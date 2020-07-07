МЧС предупреждает: в Липецке и области грозы, ливни и сильный ветер

7 Июль 2020 2020-07-07T14:27:10+03:00

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Очередное экстренное предупреждение разослали спасатели липчанам. С 18.00 этого вторника, 7 июля, до 18.00 четверга, 9 июля, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В этот период времени в Липецке и области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, температура воздуха ночью составит от 18 до 22 градуса выше ноля. Днем все еще будет жарко. В светлое время суток столбик термометра поднимется до +27, +32 градусов. Переменная облачность. Возможны кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах пройдут сильные ливни. Ветер северо-западный 5-10 м/с. При грозах порывы могут усилиться до 15-20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU