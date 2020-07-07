2020-07-07T14:27:10+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке и области грозы, ливни и сильный ветер

Жара сохранится в регионе
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
МЧС предупреждает: в Липецке и области испортится погодаМЧС предупреждает: в Липецке и области испортится погодаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Очередное экстренное предупреждение разослали спасатели липчанам. С 18.00 этого вторника, 7 июля, до 18.00 четверга, 9 июля, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В этот период времени в Липецке и области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, температура воздуха ночью составит от 18 до 22 градуса выше ноля. Днем все еще будет жарко. В светлое время суток столбик термометра поднимется до +27, +32 градусов. Переменная облачность. Возможны кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах пройдут сильные ливни. Ветер северо-западный 5-10 м/с. При грозах порывы могут усилиться до 15-20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Липецке и области грозы, ливни и сильный ветер
Под Липецком мальчишки заплыли далеко от берега и начали тонуть
В Липецке из окна больницы выпал пациент с COVID-19, которого не пустили домой
В Липецке на несколько дней перекроют проезд по улице Семашко
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 7 июля 2020 года: заболели 34 человека
Под Липецком "Киа" врезался в столб: погибла 24-летняя девушка
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без горячей воды, еще 10 - без холодной
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 6 июля 2020 года: выписали 5 человек
Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков
Под Липецком пропал мужчина в салатовой футболке
Аномальная жара в Липецке: во вторник до +38 градусов
Под Липецком нашли 54-летнего мужчину с простреленной головой
В выходные под Липецком утонули 2 мужчин
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 6 июля 2020 года: 34 новых случая
Под Липецком водитель сбил 8-летнего велосипедиста и скрылся
Гроза в Липецке: 30000 человек остались без света, а в Подгорном молния ударила в котельную
Липчанин вынес сыра из магазина на 2600 рублей
Чуть не унесло течением: за сутки в Липецкой области спасли из воды девять человек
У 35 жителей Липецкой области выявили коронавирус на 5 июля
В Липецке в ДТП с "Волгой" велосипедист сломал ногу
МЧС предупреждает о грозе, сильном ветре и до +35 градусов в Липецке
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 4 июля 2020 года: 35 новых случаев
Под Липецком ищут 17-летнюю девушку
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 4 июля 2020 года составило 18 человек
В Липецке в пруду на 3 участке утонул мужчина
Дорогу к Центральному пляжу отремонтируют за 55,7 млн рублей
В Липецке наказали 49 водителей, работающих без масок
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 июля 2020 года составило 2 473 человека
Липецкий чиновник купил жилье для детей-сирот на 7 млн дороже реальной стоимости