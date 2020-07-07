Под Липецком женщина придавила во сне младенца: ее будут судить

7 Июль 2020 2020-07-07T15:36:30+03:00

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В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины. Жительницу Ельца обвиняют в преступлении по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

По данным следствия, 19 апреля этого года женщина положила рядом с собой на кровать 1,5 месячного сына. Во время кормления грудью мама уснула и придавила малыша. Мальчик скончался от асфикции. Утром, когда женщина поняла, что произошло, она позвонила в скорую. Но медикам оставалось только констатировать смерть младенца. Следствие считает, что обвиняемая проявила легкомысленность, положив грудного ребенка рядом с собой.

Как сообщили в региональном СКР, женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU