Под Липецком женщина придавила во сне младенца: ее будут судить
В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины. Жительницу Ельца обвиняют в преступлении по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
По данным следствия, 19 апреля этого года женщина положила рядом с собой на кровать 1,5 месячного сына. Во время кормления грудью мама уснула и придавила малыша. Мальчик скончался от асфикции. Утром, когда женщина поняла, что произошло, она позвонила в скорую. Но медикам оставалось только констатировать смерть младенца. Следствие считает, что обвиняемая проявила легкомысленность, положив грудного ребенка рядом с собой.
Как сообщили в региональном СКР, женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Материалы уголовного дела направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU