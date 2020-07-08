2020-07-08T08:54:55+03:00
Общество

В Липецке мужчину, лежащего на постаменте у Вечного огня с сигаретой, выдворят из страны

Также ему выписали штраф за мелкое хулиганство [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В минувшее воскресенье в отдел полиции Липецка поступило сообщение. Горожане сообщили, что увидели странного мужчину. Он в одних шортах лежат на постаменте у Вечного огня на площади Героев и курил. Липчан возмутила его выходка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские тут же отреагировали. По всем дежурным постам разослали ориентировку на неизвестного. И в понедельник, 6 июля, его обнаружил наряд патрульно-постовой службы. Мужчину задержали. Оказалось, что это 38-летний житель ближнего зарубежья. Российских документов у него не было. На территории нашей страны он находился нелегально. Он рассказал полицейским, что в воскресенье был пьян. А также добавил, что сожалеет о своем поступке.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей, либо аест до 15 суток. Также на него составили еще один административный проктол - "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

Решается вопрос о выдворении мужчины за пределы страны.

В Липецке мужчина лежал на постаменте у Вечного огня и курил.Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

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