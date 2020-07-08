2020-07-08T09:31:37+03:00
Общество

Во вторник в Липецке пропал 10-летний мальчик

Он ушел из дома в районе улицы Неделина
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ищут 10-летнего мальчикаВ Липецке ищут 10-летнего мальчикаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке ищут ребенка. 10-летний Болдырев Михаил Максимович пропал в минувший вторник, 7 июля. Около 16.00 он ушел из дома в районе улицы Неделина. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", его местонахождение до сих пор не установлено.

Приметы: на вид 10 лет, рост 150 сантиметров, среднего телосложения, короткие светлые волосы.

Был одет: красная футболка, разноцветные шорты.

Просьба ко всем, кто видел Михаила Болдырева или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры организации. Или написать на электронную почту ЛООО "Поиск пропавших детей": ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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