Под Липецком ВАЗ выехал на встречку и врезался в автобус

8 Июль 2020 2020-07-08T10:01:55+03:00

А на трассе Орел-Тамбов в ДТП пострадал 16-летний мопедист и его пассажир [видео]

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За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 665 нарушений правил дорожного движения. 14 водителей сели пьяными за руль. 64 человека проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 1 259 раз превысили скорость. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 30 аварий, в которых никто не пострадал.

Но случились и более серьезные ДТП. Накануне, 7 июля, на трассе Орел-Тамбов под Липецком столкнулись "Ниссан" и мопед. Травмы получили 16-летний мопедист и его пассажир того же возраста. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

В тот же день в Лев-Толстовском районе ВАЗ-2105 вылетел в кювет. Машина перевернулась. 42-летнего водителя с травмами госпитализировали.

А в селе Боринское столкнулись ВАЗ-2107 и автобус. 63-летний мужчина за рулем легковушки получил травмы. Ему оказали помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП - выезд на встречку.

На Усманской трассе большегруз вылетел в кювет. А в областном центре в районе площади Героев ГАЗель въехала в иномарку.

Под Липецком большегруз вылетел в кювет.vk.com/myregion48

ДТП на площади Героев в Липецке: ГАЗель въехала в иномарку.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU