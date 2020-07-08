2020-07-08T10:21:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 8 июля 2020 года составило 19 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Липецке на 8 июля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области от коронавируса умер 19-ый пациентВ Липецкой области от коронавируса умер 19-ый пациентФото: Юлия КЛЮЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 8 июля 2020 года, к сожалению, увеличилось. С подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался 66-летний мужчина. Он проживал в Липецком районе. Как сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба, это уже 19 смерть пациента с новой инфекцией.

- Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершего, - сообщили в пресс-службе.

Пожилой мужчина лежал в больнице с двусторонней пневмонией. Ее вызвала коронавирусная инфекция. Медицинскую помощь липчанину оказывали в полном объеме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

Болезнь протекала у пациента в тяжелой форме. Из-за этого у мужчины развилось острое нарушение мозгового кровообращения. Одновременно прогрессировала легочно-сердечная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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