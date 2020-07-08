Коммунальная авария в Липецке: 19 улиц остались без света

В эту среду, 8 июля, на 19 улицах Липецка аварийно отключили свет. С 10.10 утра без электроэнергии остались жители центра. Свет погас по адресам: улица Гоголя, проспект Победы, Папина, Громовой, Перова, Мирная, Биологическая, Яблочкина, Урожайная; 40 лет Советской Армии, Октябрьская, Скороходова, Фрунзе, Кузнечная, Комсомольский проезд, Верхняя, Кооперативная, Джамбула, Котовского.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на месте происшествия работают 2 аварийно-восстановительные бригады. Специалисты планируют завершить работы к 13.00. В это же время в домах липчан вновь появится свет.

Горожан просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Более подробную информацию можно получить, позвонив в диспетчерскую по телефонам 175 и 236-175.