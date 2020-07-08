2020-07-08T13:09:54+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке гроза, сильный дождь и град

Непогода обрушится на регион в ближайшие часы
Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 8 июля, на Липецк и область обрушится непогода. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 2-4 часа и с сохранением в течение ночи четверга, 9 июля, ожидается гроза, сильный дождь. В отдельных местах даже град. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В такую погоду спасатели просят липчан соблюдать меры безопасности. К примеру, во время града лучше не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь подальше от окон, не пользуйтесь электроприборами. Оказавшись на улице, срочно найдите укрытие. Защищайте голову от ударов градин. Нельзя становиться под деревьями.

Если град застал вас в автомобиле, прекратите движение. Развернитесь спиной к стеклам. Глаза прикройте руками или одеждой. Закройте маленьких детей своим телом. В среднем, град длится 6 минут. Очень редко - до 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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