2020-07-08T17:06:37+03:00
Общество

В четверг 14 улиц Липецка останутся без холодной воды

Специалисты проведут ремонтные работы на сетях
Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 9 июля, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по адресам: проспект Мира, 1а, 2а, 2б, 3б, 4а, 2-5, 5а, 7-9, 11-13, 16, 18, 20, 22; площадь Мира, 5; Дзержинского, 13; Аносова,2, 4; Островского, 3, 5, 7, 11, 20, 24, 26; Багратиона, 7-9. Воду подвезут к дому №18 по площади Мира.

На этот же период времени воду отключат по улице Желябова, 19, 31а, 31 и Зегеля, 30а, 30, 32, 44. Воды можно будет набрать у дома №31 по улице Желябова.

С 10 утра до 9 часов вечера без воды останутся жители проспекта Победы, 5, 5а, 7, детский сад №122, 11, детский сад № 130, 17, 19, 19а, 21, 25, 27; Неделина, 53, 55, 57, 59, 61; Мичурина, 32, школа №64, 34, 36, 38, 38а, 42. Подвоз воды - школа №64, проспект Победы, 15.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по улицам Депутатская, 51-59, 51а, 52а, 53а, 55а, 55б, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80; Киевская, 34, 36, 41; Индустриальная, 1-6. Воду подвезут к дому №54 по улице Депутатская.

Как сообщили в пресс-службе Ао "ЛГЭК", дополнительную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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