В прошлом году 122 липчанки старше 60 лет вышли замуж

8 Июль 2020 2020-07-08T18:18:08+03:00

Ко Дню семьи, любви и верности Липецкстат рассказал, как выглядит в цифрах современная липецкая семья

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В эту среду, 8 июля, в России празднуют День семьи, любви и верности. По такому случаю Липецкстат подготовил интересную статистику.

Согласно данным переписи населения 2010 года, в регионе 342,4 тыс. семей. По сравнению с 2002 годом, показатель уменьшился на 18,2 тыс. В 2019 году в Липецкой области заключили 7,1 тыс. браков. На 1 000 жителей приходится 6,2 брака. По сравнению с предыдущим годом, их число возросло на 5%.

В возрасте 20-28 лет женятся 30% мужчин и выходят замуж 25% женщин. От молодых не отстает и старшее поколение. В 2019 году свой союз оформили 223 мужчин и 122 женщины старше 60 лет.

Около 96% пар, поженившихся в 2018 году, сохранили счастливый брак. Разводятся уже более опытные супруги, пробывшие в браке 5-9 лет. В прошлом году распалось 1 228 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU