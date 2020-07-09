В Липецке водитель "Датсун" украл бензин на заправке

Липчанин украл бензин Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие полицейские раскрыли кражу бензина с АЗС. Еще в мае неизвестный на "Датсун" открыто похитил бензин на 1 426 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, личность подозреваемого установлена. Им оказался 41-летний житель Липецка.

Еще одно преступление случилось в начале этой недели. 6 июля из хозяйственной постройки у дома по улице Маяковского украли велосипед. Двухколесный транспорт понадобился ранее судимому 39-летнему липчанину. Похищенный велосипед сотрудники УМВД изъяли.

В минувший вторник, 7 июля, из сарая у дома в Лебедянской области украли бензиновую пилу. На преступление пошел неработающий ранее судимый за аналогичное преступление 60-летний местный житель.