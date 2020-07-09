В Липецке на улице Московская загорелся автокран

Этим утром, 9 июля, в Липецке загорелся автомобильный кран. Пламя вспыхнуло в кабине машины. Это произошло на улице Московская областного центра. Другие участники движения, увидев огонь, останавливались, делились своими огнетушителями с водителем. По словам очевидцев, его удалось сбить до приезда пожарных.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 9.15. Когда подразделение прибыло на место, пожар уже ликвидировали. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Спасатели просят липчан соблюдать правила пожарной безопасности.