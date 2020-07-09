2020-07-09T11:30:31+03:00
Общество

С 1 июля в Липецке подорожала коммуналка

Тариф остался прежним только на обращение с ТКО
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке подорожала коммуналкаВ Липецке подорожала коммуналкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке подорожала коммуналка. С 1 июля кубометр холодной воды от ЛГЭК стоит 27.35 рублей. Ранее - 25.87 рублей. Разница в 5,7%. Водоотвеведение, то есть канализация, за кубометр увеличилась на 5,9%. С 22.70 рублей до 24.05 рублей.

За 1 Гкал тепла липчане будут платить "Квадре" 2000.51 рубль, вместо 1914.36 рублей. Разница в 4,5%. Аналогично с горячей водой. Подорожало и электричество. Ранее за свет отдавали 3,67 рублей за кВт/ч. Теперь электроэнергия выросла на 4,9%. Новый тариф - 3.85 рубля за кВт/ч. Не изменилась только стоимость вывоза ТКО - 492.38 рублей за кубометр.

Тарифы ЖКХ изменились почти во всех регионах страны. Напомним, что еще в конце 2019 года в правительстве РФ утвердили индексы повышения цен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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