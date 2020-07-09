В Липецке сильный ветер повалил деревья на машины

9 Июль 2020 2020-07-09T13:42:58+03:00

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Накануне, 8 июля, спасатели предупредили липчан об ухудшении погоды. В Липецке и области ожидался сильный дождь, грозы и порывы ветра до 15-20 м/с. Сообщения о последствиях непогоды начали поступать в диспетчерскую еще днем в среду.

Как сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС Липецка, сильный ветер повалил деревья на улицах Коммунальная, Островского и Космонавтов. Стволы и ветки упали на машины и повредили их. На улице Аксакова дерево завалилось на электрические провода.

Этим утром, 9 июля, на единый номер вызова экстренных служб "112" поступило еще 3 сигнала На улице Смыслова дерево упало на территории отдела полиции. А на 9 микрорайоне и улице Станционной аварийные деревья нависли над проводами.

ИСТОЧНИК KP.RU