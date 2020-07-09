В пятницу 5 улиц Липецка останутся без света, 33 - без холодной воды

9 Июль 2020 2020-07-09T17:56:32+03:00

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В пятницу, 10 июля, в некоторых домах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроснабжения останутся жители частного сектора: улицы Ново-Весовая, Прудная, Техническая, Рудничная, Жактовская, садоводческое товарищество Дачный-3, Дачный-4, Дачный-5, Ударник.

В тот же день в областном центре будут ремонтировать теплотрассу. Из-за работ с 10 утра до 4 часов вечера горячую воду отключат в домах №8-12, 14 и 15 по улице Центральная. А с 9 утра до 8 часов вечера - в доме №2 по улице Кутузова.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: улица Московская, 6, 6б, 6в, 8, 10; проезд Поперечный, 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 13а, 13б, 13в, 15. Воду подвезут к дому №8 по улице Московская.

На этот же период времени краны пересохнут в доме №2 по улице Геологическая. Воду можно будет набрать там же.

С 10 утра до 4 часов вечера воду отключат по улице Писарева, 1, 1/1, 2а, 2б, 3а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8а/1, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 16, 35, 37, 22; Центральная, 17-19; 21; 21ст1; 6-12, 16, 14, 14а, 15, 43, 20, 180; владение 21; Ярославская, 19, 13, 2а, 2а/1; Светлова, 31, 31а, 29, 26, 29а; Тихая, 14, 24; Ладыгина, 24, 24а, 33а, 35; Фабричная, 71а, 71, 70, 70а.

А также в частном секторе: улицы Бригадная, Фабричная, Ладыгина, Светлова, Локомотивная, Череповецкая, Шаумяна, 1-я Лесная, Артема, Тихая, Железногорская, Патриотическая, Добровская, Комсомольская, Бурлакова, Дачный, Писарева, Постышева, Олимпийская, Варшавская, Зорге, Ярославская. Воду подвезут к дому №37 по улице Писарева.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по улице Желябова, 19, 31а, 31 и Зегеля, 30а, 30, 32, 44. Подвоз воды к дому №31 по улице Желябова.

Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской АО "ЛГЭК", по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU