2020-07-10T09:30:29+03:00
Происшествия

От удара с "Опелем" 14-летнего мопедиста отбросило на "Ниву" под Липецком

Подростка с травмами госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком подросток пострадал в аварииПод Липецком подросток пострадал в аварииФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 2 061 нарушение правил дорожного движения. Автоинспекторы остановили 9 водителей, которые оказались пьяны. 44 человека не пристегнулись во время движения. 1 689 раз автомобилисты превысили скорость.

В минувший четверг, 9 июля, в Усманском районе произошла серьезная авария. В селе Девица столкнулись "Опель" и мопед. От удара двухколесный транспорт отлетел на автомобиль "Шевроле-Нива", который ехал по встречке. 14-летний мопедист получил травмы. Его госпитализировали. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, предварительная причина ДТП - несоблюдение бокового интервала.

Автоинспекторы просят липчан соблюдать ПДД. Помните, что от ваших действий зависят жизни и здоровье окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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