Начальник ГУ МЧС по Липецкой области ушел на пенсию

10 Июль 2020 2020-07-10T10:32:04+03:00

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Начальник ГУ МЧС России по Липецкой области покинул свой пост. Михаил Салфетников ушел на пенсию. Как сообщили в пресс-службе управления, это произошло в минувший вторник, 7 июля.

Временным исполняющим должность начальника назначили Олега Воронова. Ранее он занимал должность заместителя начальника по гражданской обороне и защите населения.

Олег Воронов родился в декабре 1981 года в Ташкенте. В 2003 году работал в Нижегородской области - командиром аварийно-восстановительного взвода спасательной роты. Затем переехал в Москву. Там он работал в Центре по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. В Министерстве РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации стихийных бедствий.

В июне 2015 года назначен заместителем начальника ГУ МЧС России по Липецкой области.

Врид начальника ГУ МЧС России по Липецкой областиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU