2020-07-10T13:09:20+03:00
Общество

В Липецке новый каток в парке Победы будет работать при +6 градусах

А в Верхнем парке появится комплекс с песочницами и мини-аттракционами
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке благоустраивают паркиВ Липецке благоустраивают паркиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке продолжают благоустраивать парки. По информации пресс-службы мэрии, работы ведутся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также национального проекта "Жилье и городская среда".

В парке Победы под плитку и бордюры уложили песчаное основание. В ближайшее время рабочие начнут их монтировать, восстанавливать асфальт. Специалисты укладывают силовой кабель для будущего катка. Электричество пойдет к айс-матам. Благодаря им кататься на коньках можно будет даже при +6 градусах. Работы обещают завершить к концу лета.

К осени также обновят Верхний парк. В настоящее время там восстанавливают детскую площадку - выравнивают поверхность игровой зоны, укладывать безопасное резиновое покрытие. Там же появится современный комплекс с песочницами и мини-аттракционами. У центрального входа укрепят подпорные стенки и отремонтируют лавочки. У основания памятника детям, погибших в годы Великой Отечественной войны, обновят плитку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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